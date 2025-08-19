Ликбез

Нужна ли приезжему студенту временная регистрация?

Вопрос от интернет-пользователя

Сын отправляется учиться в вуз в другом регионе, там ему предоставят общежитие. А нужна ли временная регистрация?

Ответ специалиста

Временная регистрация нужна, если человек планирует оставаться в другом регионе более трех месяцев.

Прописать студента, въехавшего в общежитие, должна администрация вуза. Это делается в течение первых трех дней.

Если студент снимает квартиру, он вправе потребовать временной регистрации от собственника жилья. Последний обязан ее предоставить на 91-й день пребывания арендатора.

«При этом:

- назначение стипендии не зависит от регистрации по месту пребывания, но вузы могут потребовать ее, например, для социальной стипендии;

- юноши должны встать на учет в военкомате в новом городе в течение двух недель - для этого понадобится временная регистрация. Если вы студент-очник, отсрочка сохранится», - отметили специалисты портала «Объясняем.рф».

