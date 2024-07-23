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Общество

Каменское предприятие оштрафовали на 3 000 руб. после гибели пчел

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В Каменском районе зафиксировали случаи гибели пчел. Сотрудники Управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области установили, что в этом виновато сельхозпредприятие, не соблюдавшее регламенты применения пестицидов и агрохимикатов.

Юридическое лицо проверили в июне 2024-го. Выяснилось, что аграрии оповещали население о запланированной обработке через объявления в газетах. Однако при этом не давалась информация о границах участков, где распылят пестициды и агрохимикаты, сроках проведения работ, не было наименований применяемых веществ, обозначения класса их опасности, рекомендаций, на какое время нужно изолировать пчел в ульях.

Кроме того, специалисты выявили нарушение регламента применения пестицидов.

«В 2023 году на посевах ячменя юридическим лицом применялся инсектицид «Гладиатор Супер», норма расхода препарата - 0,2 л/га. При этом разрешенная норма расхода препарата при работе на ячмене (согласно государственному каталогу пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на территории РФ) составляет 0,1-0,15 л/га. При проведении десикации посевов подсолнечника в 2023 году применялся препарат «Эквит», норма расхода препарата - 2,15 л/га. При этом разрешенная норма расхода препарата составляет 2 л/га», - сообщается на сайте управления Россельхознадзора.

Юридическое лицо и должностное лицо привлекли к административной ответственности. Первое оштрафовали на 3 000 рублей, второе - на 2 000.

В начале июля массовую гибель пчел зафиксировали в Бессоновском районе. Предварительно удалось установить, что сельхозпредприятие, работающее в Вазерках, опрыскало горчицу на принадлежащей ему земле. Насекомые погибли из-за примененных веществ.

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