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Происшествия

Еще в одном районе Пензенской области массово погибли пчелы

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В Управление Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области поступило еще одно сообщение от пчеловодов о массовой гибели пчел. Теперь это случилось в Бессоновском районе.

«По предварительной информации, сельхозпредприятие, осуществляющее производство на территории Вазерского сельского поселения, проводило опрыскивание горчицы на принадлежащем ему земельном участке, в результате чего и произошла гибель пчел», - отметили в ведомстве.

Специалисты проверили данные федеральной государственной информационной системы прослеживаемости пестицидов и агрохимикатов и выяснили, что предприятием получено 18 наименований пестицидов, но план их применения отсутствует.

Инспектор управления выехал на место и, чтобы выявить остаточные количества пестицидов, отобрал 4 пробы горчицы. В тот же день их направили в лабораторию Федерального центра охраны здоровья животных (г. Саратов).

«После получения результатов экспертизы будут приняты процессуальные решения», - добавили в Россельхознадзоре.

Ранее была зафиксирована массовая гибель пчел в Сердобском районе. Ее причиной стало нарушение регламентов применения пестицидов, считают в ведомстве.

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Источник — фото pixabay.com
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