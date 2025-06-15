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Общество

Пензенские леса проверят на заражение ясеневой златкой

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Жителей области беспокоит, что ясеневая златка, погубившая много деревьев в Пензе, может распространиться и на леса.

«Правда ли, что придется вырубать много ясеней в Пензе и области? Какие еще деревья от нее страдают? Страдает ли гослесфонд от нее?» - поинтересовался на странице регионального минлесхоза в соцсети «ВКонтакте» пензенец Виталий С.

Представитель министерства отреагировал на обращение мужчины.

«Фактов поражения насаждений ясеня ясеневой златкой на территории земель лесного фонда не выявлено. Будет проведено лесопатологическое обследование насаждений на предмет возможного заражения», - сообщил он.

Ясеневая златка - вид жуков, самки которых откладывают яйца в щели коры. Личинки питаются древесиной в течение года или двух и тем губят растение.

Тему заражения ясеней златкой в Пензе обсудили в марте этого года на заседании гордумы. Депутат Анна Рудакова предложила ввести в городе карантин по примеру некоторых районов области. По ее словам, погубив ясени, жук переключится на дубы.

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