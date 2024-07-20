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Общество

Жители села Грабово сами взялись за ремонт смертельно опасного моста

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Жители села Грабово Бессоновского района устали ждать ремонта моста через Суру и взялись за дело сами.

Кадры, запечатлевшие бурную деятельность сельчан, размещены в Сети. К мосту прибыла техника (кран и трактор), работает сварщик.

Активность сельчан нашла поддержку. «Вот молодцы какие, сами все делают», «Там страшно было даже ходить - практически, можно сказать, на соплях держался», «Страшно даже просто взглянуть на этот мостик, развалится сразу», - гласят комментарии к посту.

Однако некоторые скептики высказали мысль, что мост могут признать самостроем и снести.

Мост в Грабове соединяет правобережье, где живут около 400 человек, с левобережьем. Сельчане не раз указывали, что сооружение находится в аварийном состоянии. Во время паводка его накрывает водой, и преодолеть эту преграду можно только с риском для жизни.

В прошлом июле грабовцам пообещали, что администрация сельсовета до 1 декабря этого года обследует переправу, в том числе на предмет аварийности, а до этого времени «будут проведены работы по текущему содержанию моста».

Поздним вечером 23 декабря 2023 года 42-летний водитель Chevrolet Niva ехал по мосту. Машина врезалась в препятствие и слетела в воду. Мужчина погиб. После ДТП районная прокуратура выяснила, что сельсовет не обследовал мост с момента оформления права собственности в 2016 году.

Тогда было внесено представление об устранении нарушений, однако администрация не исполнила требования и продолжила уклоняться от проведения диагностики. Суд признал такое бездействие незаконным.

В июле 2024-го местная жительница рассказала, что конструкцию до сих пор не обследовали. Очевидно, терпение сельчан лопнуло и они своими руками решили привести мост в порядок.

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Источник — видео «Пенза новости»
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