В Бессоновском районе смельчак преодолел залитый Сурой мост

02.04.2024 | 15:02

Мост в селе Грабово Бессоновского района в очередной раз превратился из связующего два берега звена в почти непреодолимое препятствие. Поднявшаяся из-за половодья Сура затопила довольно хрупкую конструкцию.

Однако владелец «Нивы-Шевроле» не испугался и взял преграду штурмом.

«Грабово, мост через Суру в районе магазина «Магнит»! Нашелся один смельчак, который поехал по этому мосту», - сообщил автор видеоролика, размещенного в Сети.

На записи водитель какое-то время пребывает в нерешительности, а затем все же бросает внедорожник вперед. За отчаянным поступком наблюдают два стоящих на мосту местных жителя.

«Вот интересно сейчас будет», - говорит один из них, пока «Нива» с трудом рассекает поток воды.

Когда машина, набрав скорость, завершает путь по мосту и выезжает на противоположный берег, сельчанин произносит с явной гордостью за отечественный автопром: «Ну и все!»

Год назад во время паводка мост через Суру в Грабове полностью скрылся под водой. На кадрах, сделанных местной жительницей, было видно только реку, а не переправу.

26 декабря 2023 года с моста в Грабове слетел автомобиль Chevrolet Niva. Водитель погиб на месте.

Сельчане неоднократно просили починить опасную переправу, которая разрушалась на глазах. Однако органы местного самоуправления не проводили обследование конструкции. В итоге суд Бессоновского района признал бездействие администрации Грабова незаконным.