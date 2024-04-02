Сетевое издание|18+|Вторник|2 апр 2024|15:47
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+15oC
+16oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+15oC
+16oC
Завтра | Облачно |
 

Из жизни

В Бессоновском районе смельчак преодолел залитый Сурой мост

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Мост в селе Грабово Бессоновского района в очередной раз превратился из связующего два берега звена в почти непреодолимое препятствие. Поднявшаяся из-за половодья Сура затопила довольно хрупкую конструкцию.

Однако владелец «Нивы-Шевроле» не испугался и взял преграду штурмом.

«Грабово, мост через Суру в районе магазина «Магнит»! Нашелся один смельчак, который поехал по этому мосту», - сообщил автор видеоролика, размещенного в Сети.

На записи водитель какое-то время пребывает в нерешительности, а затем все же бросает внедорожник вперед. За отчаянным поступком наблюдают два стоящих на мосту местных жителя.

«Вот интересно сейчас будет», - говорит один из них, пока «Нива» с трудом рассекает поток воды.

Когда машина, набрав скорость, завершает путь по мосту и выезжает на противоположный берег, сельчанин произносит с явной гордостью за отечественный автопром: «Ну и все!»

Год назад во время паводка мост через Суру в Грабове полностью скрылся под водой. На кадрах, сделанных местной жительницей, было видно только реку, а не переправу.

26 декабря 2023 года с моста в Грабове слетел автомобиль Chevrolet Niva. Водитель погиб на месте.

Сельчане неоднократно просили починить опасную переправу, которая разрушалась на глазах. Однако органы местного самоуправления не проводили обследование конструкции. В итоге суд Бессоновского района признал бездействие администрации Грабова незаконным.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — видео чат «Дорожная обстановка Пензы», viber.com
0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте