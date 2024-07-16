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Общество

Прибрежную зону Суры в очередной раз очистят от мусора

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В Пензе очистят прибрежную зону Суры. Состояние водоема обсуждалось на совещании в городской администрации, состоявшемся во вторник, 16 июля.

«Набережная - популярное место для прогулок горожан. Жаль, что не все соблюдают чистоту, бросают мусор прямо в воду. Из-за этого другие отдыхающие наблюдают такую неприглядную картину», - отметил глава Пензы Александр Басенко.

По его поручению управление ГОЧС выделит лодку, а сотрудники МБУ «Пензавтодор» уберут мусор с поверхности реки в районе стелы «Росток».

Пензенцы нередко жалуются на состояние Суры у набережной. Периодически в мутной воде плавает мусор, погибшая рыба, а иногда трупы птиц и других животных. От реки разносится неприятный запах, портящий впечатление от прогулок по центру города.

При этом одна из главных причин удручающего состояния водной достопримечательности - безответственное поведение самих пензенцев.

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