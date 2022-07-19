У набережной в Пензе заметили бродягу и птичьи трупы

19.07.2022 | 09:09

Состояние Суры в очередной раз вызвало претензии горожан. В понедельник, 18 июля, в сообществе «Типичная Пенза» во «ВКонтакте» появилась публикация, автор которой обратила внимание на загрязненную воду и другие проблемы.

«Если собираетесь погулять по набережной, будьте готовы к такого рода картинам: мирно спящий мужчина без определенного места жительства (судя по всему), но к нему особо претензий нет, разулся даже. Трупы птиц в воде, а рядом рыболов (и что можно там выловить полезное, остается загадкой). А вообще интересно, будет кто-то их убирать или так оставят?» - написала девушка.

К посту она прикрепила несколько фотографий. На одной из них видны скопления водорослей, мусора и два птичьих тельца.

В комментариях пользователи предположили, что это обитавшие у набережной утки: «Закидали палками скорее всего» (ранее пензенцы в соцсетях рассказали о подростках, которые отламывали деревянные элементы лавочек и бросали их в птиц).

Еще один житель города отметил, что ситуация на противоположном берегу даже более плачевная. Выложив фото со скоплением бытовых отходов, он уточнил: «Это самая жесть, а так там везде битое стекло и мусор!».

В минувший четверг, 14 июля, представители городской администрации сообщили, что сотрудники МБУ «Пензавтодор» проводят очистку, покос и полив травы на склоне у Суры.

«Для поддержания порядка пешеходной зоны сотрудники предприятия трудятся в три смены. Они очищают прогулочную дорожку как вручную, так и механическим способом, а также обеспечивают своевременное опустошение урн», - заверили в мэрии.

Водную гладь у «Ростка» также очищают. Однако усилий коммунальщиков, по всей видимости, недостаточно. У берега постоянно образуются новые скопления мусора.