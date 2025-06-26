В Пензенской области опасна вода на 19 пляжах

В Пензенской области не рекомендуется купаться в 19 водоемах. Результаты исследования проб воды опубликовало региональное управление Роспотребнадзора.
Вода не отвечает нормам по микробиологическим показателям на следующих пляжах:
- на ГПЗ-24 в Пензе (территория затона Старой Суры);
- на Светлой Поляне (река Вядя);
- в селе Засечном Пензенского района;
- в санатории «Березовая роща» (Сурское водохранилище);
- на Барковке в Пензе (озеро Красный Куст);
- в селе Засечном Пензенского района (Русеевский);
- в селе Бекетовка Иссинского района (Барский пруд);
- в пензенских Ахунах (Кордон Студеный);
- в селе Старый Кряжим Кузнецкого района (база отдыха «Лагуна парк»);
- в селе Березовка Неверкинского района (пруд Донгузлей);
- в поселке Сосновоборск (Горский пруд);
- в поселке Евлашево Кузнецкого района;
- в селе Козловка Лопатинского района (Заречный пруд);
- в селе Лапшово Камешкирского района (Лапшовский пруд);
- село 2-е Тарлаково Кузнецкого района (база отдыха «Сосновый бор»);
- в селе Юлово Городищенского района;
- в селе Сосновка Кузнецкого района (база отдыха «Сосновка»);
- в поселке Тамала (Богдановский пруд).
Санитарно-химическим нормам не отвечает вода в пруду в поселке Евлашево Кузнецкого района.
Также специалисты исследовали пробы почв с пляжей. Гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям не соответствуют 2 места: зона отдыха на Лапшовском пруду (село Лапшово Камешкирского района) и пляж на Заречном пруду (село Козловка Лопатинского района).
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