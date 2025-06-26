В Пензенской области опасна вода на 19 пляжах

26.06.2025 | 17:40

В Пензенской области не рекомендуется купаться в 19 водоемах. Результаты исследования проб воды опубликовало региональное управление Роспотребнадзора.

Вода не отвечает нормам по микробиологическим показателям на следующих пляжах:

- на ГПЗ-24 в Пензе (территория затона Старой Суры);

- на Светлой Поляне (река Вядя);

- в селе Засечном Пензенского района;

- в санатории «Березовая роща» (Сурское водохранилище);

- на Барковке в Пензе (озеро Красный Куст);

- в селе Засечном Пензенского района (Русеевский);

- в селе Бекетовка Иссинского района (Барский пруд);

- в пензенских Ахунах (Кордон Студеный);

- в селе Старый Кряжим Кузнецкого района (база отдыха «Лагуна парк»);

- в селе Березовка Неверкинского района (пруд Донгузлей);

- в поселке Сосновоборск (Горский пруд);

- в поселке Евлашево Кузнецкого района;

- в селе Козловка Лопатинского района (Заречный пруд);

- в селе Лапшово Камешкирского района (Лапшовский пруд);

- село 2-е Тарлаково Кузнецкого района (база отдыха «Сосновый бор»);

- в селе Юлово Городищенского района;

- в селе Сосновка Кузнецкого района (база отдыха «Сосновка»);

- в поселке Тамала (Богдановский пруд).

Санитарно-химическим нормам не отвечает вода в пруду в поселке Евлашево Кузнецкого района.

Также специалисты исследовали пробы почв с пляжей. Гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям не соответствуют 2 места: зона отдыха на Лапшовском пруду (село Лапшово Камешкирского района) и пляж на Заречном пруду (село Козловка Лопатинского района).