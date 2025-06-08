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Общество

На четырех популярных пензенских пляжах опасно купаться

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Специалисты отчитались о результатах проб воды на 4 пляжах: Русеевском (в Засечном), Лазурном (в Спутнике, Засечное), Красный Куст (на Барковке) и на улице Антонова (ГПЗ-24).

Выяснилось, что купаться опасно во всех перечисленных местах. Так, вода на Русеевском пляже не соответствует требования по бактериологическим показателям - в ней обнаружены энтерококки (40 КОЕ/100 куб. см при норме до 10).

Энтерококки нашли и в воде на Лазурном пляже: 60 КОЕ/100 куб. см. Та же проблема и на пляже Красный Куст (30 КОЕ/100 куб. см).

В воде на пляже в микрорайоне ГПЗ-24 обнаружили не только энтерококки (30 КОЕ/100 куб. см), эксперты отметили и превышение индекса токсичности (32,2 единицы при норме до 20).

«Наличие энтерококков в воде водоемов является показателем фекального загрязнения объекта, высок риск возникновения кишечных инфекций при купании», - предупредили в Центре гигиены и эпидемиологии Пензенской области.

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