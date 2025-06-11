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Происшествия

В Башмаковском районе из реки достали труп 19-летнего парня

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Рядом с селом Соседка в Башмаковском районе случилась трагедия на воде. Из реки Шушли достали тело 19-летнего парня.

В полицию обратились местные жители. Они рассказали, что 9 июня в водоеме утонул молодой человек.

В Башмаковском районе из реки достали труп 19-летнего парня

10-го числа погибшего нашли в месте, не предназначенном для купания, сообщили в МЧС.

В Башмаковском районе из реки достали труп 19-летнего парня

«Тело было обнаружено, извлечено из водоема и передано представителям полиции», - рассказали в ГБУ «ППСЦ».

Это не первый подобный случай в регионе с начала лета. 1 июня в Пензе спасатели вытащили из Суры труп мужчины.

Погибшего заметили в реке в районе 634-го километра трассы М-5 (рядом с улицей Компрессорной на Северной Поляне). На нем не обнаружили следов, указывающих на криминальный характер смерти.

11 мая в Засечном из Суры достали тело 50-летнего жителя области, который числился пропавшим без вести с начала апреля.

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Источник — фото ГБУ «ППСЦ»
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