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Общество

Ураган: на ремонт крыш в Башмакове и Земетчине хотят выделить 7 млн

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На устранение последствий майского урагана в Башмакове и Земетчине хотят выделить более 7 000 000 рублей. В настоящее время постановления проходят антикоррупционную экспертизу.

В Башмакове планируют ремонтировать крыши многоквартирных домов, на это предусмотрено 3 419 900 рублей.

В Земетчине капитальный ремонт ждет кровлю 1-го корпуса лицея. Его оценивают в 3 700 000 рублей.

Деньги должны выделить из средств резервного фонда правительства Пензенской области.

Разбушевавшаяся в регионе стихия нанесла серьезный ущерб социально важным объектам. Кроме лицея, в Земетчинском районе без крыши осталась больница. Восстановлению подлежало около 700 кв. м кровли.

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