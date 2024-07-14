Ураган: на ремонт крыш в Башмакове и Земетчине хотят выделить 7 млн

14.07.2024 | 12:33

На устранение последствий майского урагана в Башмакове и Земетчине хотят выделить более 7 000 000 рублей. В настоящее время постановления проходят антикоррупционную экспертизу.

В Башмакове планируют ремонтировать крыши многоквартирных домов, на это предусмотрено 3 419 900 рублей.

В Земетчине капитальный ремонт ждет кровлю 1-го корпуса лицея. Его оценивают в 3 700 000 рублей.

Деньги должны выделить из средств резервного фонда правительства Пензенской области.

Разбушевавшаяся в регионе стихия нанесла серьезный ущерб социально важным объектам. Кроме лицея, в Земетчинском районе без крыши осталась больница. Восстановлению подлежало около 700 кв. м кровли.