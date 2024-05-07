Разгул стихии: ветер валит деревья в Пензе

07.05.2024 | 21:30

Вечером во вторник, 7 мая, в Пензе разбушевалась стихия: поднялся сильный ветер, о котором предупреждали синоптики.

От горожан поступило несколько сообщений о поваленных деревьях.

«Перекресток Воровского-Ударная, упал тополь и столб, не проехать», «Около дома № 56 по улице Ульяновской упало дерево», - рассказали пензенцы в Сети.

По данным метеорологов, в ночь на 8 мая в Пензенской области ожидается сильный юго-западный ветер с порывами до 18 метров в секунду. Из-за него в регионе объявлен желтый уровень погодной опасности (потенциально опасно).

Кроме того, специалисты Приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды предупредили о сохранении ночью интенсивного дождя, местами с грозой.

В прошлом году большое количество деревьев пострадало во время мощного урагана, пронесшегося по Никольскому району. Одни упали на крыши домов, другие на припаркованные автомобили, третьи - на провода линий электропередачи. Все это нанесло колоссальный ущерб людям и социальной инфраструктуре. Местный лес оказался прорежен настолько, что стал неузнаваемым.

Источник видео - «Дорожная обстановка Пензы», viber.com.