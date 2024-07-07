Бастрыкину представят доклад о вырубке деревьев в Ахунах

07.07.2024 | 13:26

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин следит за ситуацией с вырубкой деревьев в Ахунах.

Пензенцы, в том числе жители курортного района Ахуны, обратились к Бастрыкину с жалобой на нарушение их прав. Люди рассказали о продаже на торгах участка земли под коттеджную застройку.

«В связи с чем предполагается массовая вырубка лесов, имеющих особенный рекреационный потенциал и граничащих с памятником природы - Ахунским сосновым бором», - сообщили в телеграм-канале Следственного комитета РФ.

В СУ СК России по Пензенской области расследовалось два уголовных дела, одно по факту незаконной рубки (его направили в суд), другое о превышении должностных полномочий (его прекратили).

Бастрыкин поручил руководителю ведомства Владимиру Игнатенкову представить доклад о мерах по защите прав граждан, принятых процессуальных решениях и их основаниях.

Ранее пензенец срубил деревья на 9,5 млн, расчищая путь к коттеджам в Ахунах. Под пилу попали березы, липы, черемуха, ольха, сосны, кусты орешника и сухостойные стволы. Все это мужчина уничтожил с помощью дробильной установки.