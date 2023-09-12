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Общество

Суд закрепил за Ахунами статус действующего курорта

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Во вторник, 12 сентября, вступило в силу решение Пензенского областного суда по коллективному иску собственников земельных участков в Ахунах.

В иске люди выразили несогласие с тем, что Ахуны - региональный курорт, так как при утверждении соответствующего перечня объектов не проводились специальные курортологические, гидрогеологические и другие исследования, не осуществлялось согласование с федеральными органами исполнительной власти.

Кроме того, постановление областного правительства о признании территорий курортами и лечебно-оздоровительными местностями от 08.02.2000 в нарушение закона не публиковалось в печатных средствах массовой информации, утверждали истцы.

Правительство как ответчик заявило, что нормативный правовой акт был принят с соблюдением всех норм и не противоречит федеральному законодательству.

«Согласно позициям прокурора и ответчика, несмотря на неопубликование оспариваемого нормативного правового акта в печатных СМИ, у истцов как лиц, права и свободы которых затрагиваются оспариваемыми положениями, имелась возможность ознакомиться с их содержанием, поскольку право собственности на земельные участки возникло в 2021-2022 гг., то есть когда постановление уже находилось в свободном доступе на официальном портале pravo.gov.ru (вкладка «Законодательство России») в сети Интернет с внесенными в него изменениями, опубликованными в установленном порядке», - пояснила пресс-секретарь областного суда Наталья Яшина.

При принятии решения в части, касающейся территории Ахун в Пензе, суд учел наличие соответствующей инфраструктуры и природных лечебных ресурсов (оно подтверждено проведенными в 1980-1990 годах геологическими, бальнеологическими, инженерными и научными исследованиями). Границы курорта были обоснованно определены по границам округов санитарной охраны месторождения минеральных вод в Пензе.

Из всего этого сделали вывод, что доводы истцов несостоятельны, и в удовлетворении заявленных требований суд отказал, подтвердив, что Ахуны являются действующим региональным курортом.

«На решение Пензенского областного суда прокурор принес представление, которое вышестоящей инстанцией оставлено без удовлетворения, решение признано законным и обоснованным», - добавила Наталья Яшина.

Она напомнила, что оспариваемый земельный участок в Ахунах общей площадью 270 963 кв. м. расположен в границах округа санаторной охраны месторождений. Он принадлежал Пензенской области на праве собственности, но затем был приватизирован и в 2019 году продан с торгов с последующим образованием более мелких участков, которые приобрели 29 собственников. В 2000-м постановлением областного правительства Ахуны были признаны региональным бальнеогрязевым курортом.

«Прокуратурой Железнодорожного района г. Пензы проведена проверка исполнения земельного законодательства при распоряжении земельными участками на территории курорта «Ахуны» г. Пензы. В результате собственники земельных участков привлечены к участию в деле в качестве ответчиков по исковому заявлению прокурора Железнодорожного района г. Пензы о признании права собственности на указанные земельные участки отсутствующим.

Требование прокурора мотивировано тем, что спорные земельные участки не могут находиться в частной собственности, так как являются территорией курорта и должны быть переданы в собственность Пензенской области. Рассмотрение дела Железнодорожным районным судом г. Пензы было приостановлено до рассмотрения административного дела Пензенским областным судом об оспаривании нормативного правового акта», - заключила пресс-секретарь.

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