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Происшествия

В Пензе голова ребенка застряла в игрушке

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В Пензе спасатели помогли годовалому ребенку, голова которого застряла в пластмассовой игрушке.

Это произошло на улице Луначарского в понедельник, 23 июня. Родители попытались решить проблему, но не справились. Мать позвонила по номеру 112, сообщили в пожарно-спасательном центре.

Специалисты, использовав слесарный инструмент, разрезали игрушку и освободили малыша. Медицинская помощь ему не потребовалась.

В Пензе спасатели нередко помогают детям, конечности которых застревают в игрушках.

Так, 17 февраля родители не сумели снять с пальца трехлетней дочери пластмассовое изделие и обратились к специалистам.

В ноябре прошлого года спасатели помогли малышу, палец которого застрял в металлическом замке. В октябре они выручили юного пензенца, засунувшего палец в отверстие в деревянной игрушке.

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Источник — фото ГБУ «ППСЦ»
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