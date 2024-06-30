Отравление в «Белке»: персонал пищеблока работал с нарушениями

30.06.2024 | 10:05

Региональный Роспотребнадзор проводит эпидрасследование после отравления детей в оздоровительном лагере «Белка». У некоторых отдыхавших зафиксировали острую кишечную инфекцию, сейчас они под амбулаторным наблюдением.

Во время проверки были взяты пробы пищевой продукции, обследованы контактные лица, работники и санитарное состояние объекта.

«Установлено, что три человека персонала пищеблока были допущены к работе без обязательного обследования на рота-норо-энтеровирусы», - сообщили в Роспотребнадзоре.

Сотрудников отстранили. В отношении юридических лиц приняты административные меры.

Новость об ухудшении самочувствия десятков детей появилась в соцсетях в субботу, 29 июня.

В прокуратуре Пензенской области сообщили: по предварительным данным, на плохое самочувствие пожаловался 31 человек. 14 из них были помещены в изолятор, прочие оставались в палатах. Затем часть детей забрали домой.

При этом минобр опроверг сведения о массовом отравлении детей в «Белке», но пояснил, что 28 июня у ряда отдыхавших выявлены признаки желудочно-кишечного расстройства. Все осмотрены врачами, каждому назначены медикаменты.