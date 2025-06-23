Сетевое издание|18+|Понедельник|23 июн 2025|11:15
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+20oC
+21oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+22oC
+23oC
Завтра | Дождь |

Происшествия

На Шуисте ребенок на квадроцикле лоб в лоб столкнулся с авто

Печать
Telegram

В микрорайоне Шуист в Пензе случилось ДТП с несовершеннолетним квадроциклистом. Он столкнулся лоб в лоб с автомобилем.

Авария произошла в воскресенье, 22 июня, около дома № 4 на улице Ломоносова. Момент попал на запись видеорегистратора в салоне авто. На кадрах запечатлено, как юный квадроциклист выехал навстречу водителю из-за припаркованной машины.

В Сети людей, посмотревших ролик, обеспокоила судьба детей, катающихся на подобной технике.

«Интересно. Прежде чем покупать такую игрушку ребенку, родители проводят инструктаж с ним? Правила ПДД и т. д.? Понятно что все мы были в таком возрасте, но почему-то более серьезные и думающие, а сейчас несутся без мозгов, не думая о последствиях», «Давно пора рейды провести на Шуисте, особенно на Ломоносова, 4, где постоянно ездят малолетки на мотоциклах, скутерах без прав, гоняют ужас как, выезжают так же на дорогу общего пользования, никто не следит за ними, творят что хотят», - отметили пензенцы.

18 июня в Засечном подростки на питбайке столкнулись с «Волгой». Одного из них госпитализировали.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — видео и фото тг-канала «Сова Пенза авто»
0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте