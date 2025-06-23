На Шуисте ребенок на квадроцикле лоб в лоб столкнулся с авто

23.06.2025 | 09:52

В микрорайоне Шуист в Пензе случилось ДТП с несовершеннолетним квадроциклистом. Он столкнулся лоб в лоб с автомобилем.

Авария произошла в воскресенье, 22 июня, около дома № 4 на улице Ломоносова. Момент попал на запись видеорегистратора в салоне авто. На кадрах запечатлено, как юный квадроциклист выехал навстречу водителю из-за припаркованной машины.

В Сети людей, посмотревших ролик, обеспокоила судьба детей, катающихся на подобной технике.

«Интересно. Прежде чем покупать такую игрушку ребенку, родители проводят инструктаж с ним? Правила ПДД и т. д.? Понятно что все мы были в таком возрасте, но почему-то более серьезные и думающие, а сейчас несутся без мозгов, не думая о последствиях», «Давно пора рейды провести на Шуисте, особенно на Ломоносова, 4, где постоянно ездят малолетки на мотоциклах, скутерах без прав, гоняют ужас как, выезжают так же на дорогу общего пользования, никто не следит за ними, творят что хотят», - отметили пензенцы.

18 июня в Засечном подростки на питбайке столкнулись с «Волгой». Одного из них госпитализировали.