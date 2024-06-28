В гордуме предупредили о вероятных проблемах с выделенными полосами

28.06.2024 | 11:50

Тема дорожных полос для общественного транспорта в Пензе обсуждалась в пятницу, 28 июня, на сессии городской думы.

Выделенные полосы появились 23 июня с двух сторон на 4-километровом участке дороги от «Глобуса» до «Коллажа». По замыслу, они должны повысить качество обслуживания пассажиров. Однако у автомобилистов новшество вызвало массу негативных отзывов из-за образовавшихся заторов.

На сессии депутат Борис Панин поинтересовался: «Выделенные полосы - это в качестве эксперимента на какое-то время или уже принято решение и они останутся навсегда?»

Глава города Александр Басенко пояснил: «выделенки» - пилотный проект, с инициативой реализации которого выступило министерство цифрового развития, транспорта и связи Пензенской области.

«Запустили небольшой участок по проспекту Строителей. Решение будет приниматься по итогам мониторинга. Пока окончательное решение не принято, результаты мониторинга надо будет анализировать - стала ситуация лучше или хуже», - уточнил он.

Председатель гордумы Владимир Мутовкин высказал свою точку зрения.

«Мониторинг долго делать не надо. Я сам езжу и вижу, что «хвост» - по всему виадуку на 8 Марта. И это с учетом того, что сейчас время отпусков и каникул у школьников. А в зимнее время там будет заужение. И будут большие проблемы. Я попросил бы - и граждане настаивают - относиться к этому с большой осторожностью. Три полосы на одну сокращать... Было бы у нас пять-шесть полос - другое дело. Но для трех полос надо очень крепко подумать, чтобы не создать коллапс», - предупредил он.

Депутат Андрей Жданников считает, что, прежде чем наносить разметку выделенных полос, необходимо было поставить в известность народных избранников и посоветоваться с ними.

«У меня большой опыт, стаж водительский - порядка 26 лет, в том числе профессиональная работа в общественном транспорте в Московском регионе. Я видел, как они проходили через все это. Но, несмотря на все испытания, в Москве не было такого, чтобы выделенная полоса появлялась за счет других полос. Ее выделяли, сужая остальные и тем самым сохраняя полосы для транспорта, передвигающегося в частном порядке. У нас организовали выделенную полосу в том месте, где пробок и нет, за исключением ДТП», - высказался он.

По мнению Жданникова, выделенные полосы требуются там, где движение постоянно затруднено - в центре, в Терновке, на ГПЗ.

«Но не таким путем, как сделали на проспекте Строителей. Понятно, что цель благая - чтобы транспорт двигался быстрее. Но логики нет», - резюмировал он.