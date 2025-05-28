Движение по первой полосе на участке ул. 8 Марта обещают открыть в июле

28.05.2025 | 13:04

Участок улицы 8 Марта в Пензе, расположенный под путепроводом на Карпинского, будет открыт для движения в июле. Об этом в среду, 28 мая, рассказал глава города Олег Денисов.

Он напомнил, что с осени прошлого года плита подпорной стенки отклонилась, что создает угрозу жизни людей. В связи с этим движение по одной полосе закрыли.

Олег Денисов сообщил что проектно-сметная документация готова.

«Уже в июне начнем работу. Я думаю, там недолго будет сделать. В июле полосу постараемся открыть», - пообещал Денисов.

21 мая депутаты городской думы предложили направить на ремонт подпорной стенки путепровода 6 млн 162 тыс. рублей. Вопрос должен окончательно решиться на ближайшей сессии, которая состоится 30 мая.