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Общество

В Пензе готовятся к празднованию Дня семьи, любви и верности

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8 июля в Пензе проведут торжественное мероприятие, посвященное Всероссийскому дню семьи, любви и верности. Оно состоится в Доме офицеров на улице Ленинградской, 1а.

Распоряжение о подготовке празднования было подписано в региональном правительстве во вторник, 25 июня.

Разработать план и организовать торжество поручено областному министерству труда, соцзащиты и демографии, провести праздничный концерт - министерству культуры и туризма.

В прошлом году мероприятие проходило в органном зале областной филармонии. Пары, прожившие в браке 35 и более лет, многодетные семьи, воспитавшие детей достойными членами общества и заслужившие уважение благодаря сохранению семейных устоев, наградили медалью «За любовь и верность».

Как правило, День семьи, любви и верности (российский аналог Дня святого Валентина) пользуется популярностью среди тех, кто хочет зарегистрировать свои отношения. Так, в прошлом году 8 июля узами брака сочетались 103 пары.

Праздник относительно молодой, он массово отмечается с 2008 года. Примером христианской любви и самопожертвования стали святые Петр и Феврония, день памяти которых приходится на 8 июля.

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