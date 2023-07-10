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Общество

В День семьи, любви и верности в регионе расписались 103 пары

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В День семьи, любви и верности в Пензенской области зарегистрировали 103 брака. Об этом региональный минтруд сообщил в воскресенье, 9 июля.

Церемонии бракосочетания проводились по особому сценарию.

«В торжествах задействован символ Дня семьи, любви и верности - ромашка. Например, сотрудники Территориального отдела ЗАГС Ленинского района города Пензы в ходе регистрации рассказали гостям об истории праздника, пары гадали на ромашке и вытягивали лепестки с добрыми пожеланиями.

В городском парке Нижнего Ломова состоялся праздник, участниками которого стали молодожены, золотые и серебряные юбиляры семейной жизни, многодетные семьи и воспитывающие приемных детей; священник Сергей Беляков, заместитель Главы Администрации Нижнеломовского района Валентина Акмашева и творческие коллективы поздравили с праздником», - рассказали в пресс-службе министерства.

В 2022 году июль стал самым популярным у молодоженов месяцем: союзы заключили 1 004 раза. На втором месте оказался сентябрь, когда расписались 955 пар, на третьем - октябрь (939), на четвертом - август (898).

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Источник — фото trud.pnzreg.ru
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