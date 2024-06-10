После отмены ограничений по ковиду получил распространение коклюш

10.06.2024 | 09:49

В Пензенской области, как и во всей России, регистрируется резкое увеличение заболеваемости детей коклюшем. В 2023 году таких случаев оказалось в 3 раза больше, чем в 2021-м, 3 младенца скончались.

«В настоящее время, после снятия ограничительных мероприятий по COVID-19, наблюдается выраженный рост заболеваемости коклюшем. Особенностью современного коклюша является смещение заболеваемости в более старшие возрастные группы», - пояснила замминистра здравоохранения региона Марина Воробьева.

На первом этапе борьбы с распространением коклюша пензенские медики ревакцинируют детей 6-7 лет.

«Для этого за счет средств бюджета закуплена вакцина «Адасель». Она безопасна, эффективна и необходима для защиты ребенка. Поэтому всем родителям, особенно тем, у кого дети вакцинированы вакциной «Пентаксим», мы настоятельно рекомендуем обратить внимание на вопрос ревакцинации своих деток против коклюша, поскольку вакцина «Пентаксим» содержит ослабленный ацеллюлярный компонент против коклюша», - подчеркнула Марина Воробьева.

В пресс-службе областного минздрава напомнили, что оптимально сочетание своевременного охвата вакцинацией детей первых двух лет жизни, догоняющей иммунизации для непривитых и поэтапного внедрения возрастных ревакцинаций против коклюша детей 6-7, 14 лет и взрослых - каждые 10 лет с момента последней ревакцинации.