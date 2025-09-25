Сетевое издание|18+|Четверг|25 сен 2025|10:47
Происшествия

На пешеходном переходе на улице Кирова сбили девочку

В Пензе в среду, 24 сентября, на улице Кирова, на нерегулируемом пешеходном переходе рядом с Троицким монастырем, сбили ребенка.

На пешеходном переходе на улице Кирова сбили девочку

По предварительным данным, авария случилась в 15:20. 28-летний водитель автомобиля Skoda Rapid наехал на 9-летнюю девочку. Она получила травмы и была доставлена в медучреждение.

На пешеходном переходе на улице Кирова сбили девочку

«По данному факту проводится проверка», - сообщили в областной ГАИ.

На пешеходном переходе на улице Кирова сбили девочку

Инспекторы призывают водителей соблюдать безопасную скорость движения, строго выполнять предписания дорожных знаков и быть максимально осторожными у пешеходных переходов.

В тот же день на ГПЗ 10-летняя девочка попала под колеса «Лады-Ларгус».

Источник — видео и фото областной ГАИ
