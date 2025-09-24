На ГПЗ 10-летняя девочка попала под колеса «Лады-Ларгус»

24.09.2025 | 18:00

В среду, 24 сентября, в ДТП на улице Антонова (ГПЗ) в Пензе пострадал ребенок.

По предварительным данным, авария случилась в 14:50 около дома № 16. 33-летний водитель «Лады-Ларгус» сбил 10-летнюю девочку-пешехода.

Получившего травмы ребенка доставили в медучреждение.

По факту аварии проводится проверка, сообщили в областной Госавтоинспекции.

Днем во вторник, 23 сентября, на улице Бригадной в Пензе (микрорайон Свинтрест) водитель сбил 11-летнюю девочку-велосипедистку и скрылся. Свидетелей данного происшествия просят позвонить в ГАИ по телефонам: 59-91-21, 59-90-02, 59-90-05 - или обратиться по адресу: г. Пенза, ул. Бакунина, 181.