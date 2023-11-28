Коклюш в регионе: дети могут получить дополнительную прививку

28.11.2023 | 17:39

Наряду со случаями ОРВИ, пневмонии, коронавируса, кори, менингита у юных жителей Пензенской области регистрируется и коклюш.

Об этом во вторник, 28 ноября, рассказала замминистра здравоохранения региона Марина Воробьева.

Ребята с таким диагнозом лечатся в областном центре спецвидов медпомощи (КИМе), уточнила чиновница.

«Те дети, которые были привиты «Пентаксимом» в год и достигли сейчас шестилетнего возраста (первоклашки либо выпускные группы детских садов), могут получить дополнительную прививку от коклюша. Она закуплена за счет регионального бюджета и есть во всех поликлиниках», - подчеркнула Марина Воробьева.

Что касается прививок от гриппа, то вся федеральная вакцина, по словам замминистра, уже израсходована на детей. Случаи заболевания гриппом в этом эпидсезоне не регистрировались.