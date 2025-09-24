В Пензе водитель сбил девочку-велосипедистку и скрылся

24.09.2025 | 09:47

Днем во вторник, 23 сентября, на улице Бригадной в Пензе (микрорайон Свинтрест) случилось дорожно-транспортное происшествие с участием ребенка.

По предварительным данным, в 15:00 неустановленный автомобилист сбил 11-летнюю девочку, ехавшую на велосипеде.

Она получила травмы, потребовалась госпитализация.

Водитель с места аварии скрылся, его сейчас ищут.

Областная Госавтоинспекция убедительно просит свидетелей данного происшествия позвонить в ГАИ по телефонам: 59-91-21, 59-90-02, 59-90-05 - или обратиться по адресу: г. Пенза, ул. Бакунина, 181.