В Пензе водитель СИМ сбил 4-летнего ребенка и уехал

25.09.2025 | 09:10

В Пензе сотрудники полиции ищут свидетелей ДТП на улице Гагарина, которое случилось в 18:30 18 июля.

Водитель неустановленного средства индивидуальной мобильности (СИМ), личность которого неизвестна, сбил девочку 2021 года рождения и скрылся с места происшествия.

Свидетелей этого ДТП просят позвонить в областную ГАИ по номерам: 59-90-47, 59-90-02, 59-90-03, 59-90-04.

Также можно прийти по адресу: Пенза, улица Бакунина, 181, сообщили в Госавтоинспекции.

Ранее стало известно, что полиция разыскивает очевидцев ДТП, которое случилось на улице 65-летия Победы вечером 14 июля. В 18:10 самокатчик сбил пешехода, мальчика 2020 года рождения, и скрылся. Ребенок получил травмы.