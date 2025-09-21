Истязание ребенка: председатель СКР взял дело на контроль

21.09.2025 | 13:29

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль уголовное дело об истязаниях 2-летнего ребенка в Городищенском районе.

Ранее сообщалось, что мальчика периодически бил сожитель его матери, а в один из дней ребенка покусала собака и ему дали выпить спиртное, чтобы успокоить.

Ребенок уснул, сельчанка не смогла разбудить его и обратилась за медицинской помощью. Малыша госпитализировали.

Сожителя женщины обвинили в истязании. В отношении него возбудили уголовное дело.

«По ходатайству следователя обвиняемому судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», - отметила старший помощник руководителя регионального СУ СКР Татьяна Махницкая.

Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального СУ СКР Владимиру Игнатенкову доложить о ходе расследования дела и установленных обстоятельствах, сообщили в ведомстве.