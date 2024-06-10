День города и День России в Пензе: программа мероприятий

10.06.2024 | 14:55

Администрация Пензы опубликовала подробную программу мероприятий, которые пройдут в рамках празднования Дня города и Дня России 12 июня.

Торжества начнутся в 8:30 с открытия Галереи почета и славы Пензенской области у здания регионального правительства со стороны улицы Московской.

В 9:00 в сквере на улице Славы презентуют бюст председателя горисполкома Александра Щербакова (1928-2016). В 11:00 там начнется фестиваль пензенских угощений «Много фест», который продлится до 22:00.

В 10:00 на Соборной площади со стороны Московской состоится торжественное открытие Дня России и Дня города. На большой сцене вручат регалии почетным гражданам. В 10:20 там же презентуют книгу «История города Пензы»; в 10:30 начнется концерт сводного детского хора «Поем гимн вместе».

С 10:30 до 10:40 на площадке перед колокольней проведут парад флагов. В это же время можно будет наблюдать демонстрационные полеты Федерации авиации общего назначения России. Стоимость авиашоу можно узнать здесь.

В 10:50 на Соборной площади выступит Русский народный хор имени Октября Гришина, а в 11:40 там же начнется концерт ансамблей «Вензеля» и «Зоренька».

В сквере «Копилка пословиц» (напротив ТЦ «Империя») с 9:00 до 19:00 будет проходить фестиваль народных промыслов «Город мастеров». С 11:00 до 16:00 там же организуют «Саммит плова».

Площадь Ленина с 10:00 до 12:00 отдадут юным спортсменам. На Московской с 9:00 до 20:00 будет проходить фестиваль народных промыслов «Город мастеров»; с 12:00 до 19:00 - выставки детского рисунка «Пенза - город трудовой доблести», «Пенза, ты и есть моя Россия!» и «Моя родословная - история России». С 13:00 до 15:00 там же состоится общегородская акция «Пензенская ласточка».

На набережной Суры с 10:00 до 22:00 будет идти фестиваль «Сура fest». Это электронная музыка, автозвук, тюнинг, граффити-джем, турниры по паркуру, пенная дискотека, мини-гольф и другие развлечения.

В сквере Дениса Давыдова с 11:00 до 14:30 гостей ждут на фестиваль детских фольклорных коллективов «Сурские скоморошины»; с 12:00 до 17:00 - на летний фестиваль иммерсивного чтения «Сказка - улицам города»; с 14:30 до 17:30 - на фестиваль живой музыки «Парад оркестров».

На Фонтанной площади с 11:00 до 21:00 будет проходить фестиваль «Музыка - улицам города».

На Юбилейной площади в 12:00 дадут старт гастрономическому фестивалю, в 17:00 там начнется концерт, на котором выступят известные артисты Егор Крид и Клава Кока. В числе приглашенных звезд также телеведущая Алла Михеева.

У стелы «Город трудовой доблести» с 13:00 до 15:00 организуют большой праздничный концерт «Поем тебе, город трудовой доблести!».

У Дома офицеров на улице Ленинградской, 1а, с 14:00 до 15:00 будет проходить тематический концерт при участии хоров «Златая Русь» и «Душа России». В сквере на улице Дружбы в 15:00 начнется концерт «Пенза, ты и есть моя Россия».

От праздничного салюта было решено отказаться.