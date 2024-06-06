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Общество

На ул. Московской монтируют Галерею почета и славы Пензенской области

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В четверг, 6 июня, у здания регионального правительства со стороны улицы Московской начался монтаж Галереи почета и славы Пензенской области.

На ул. Московской монтируют Галерею почета и славы Пензенской области

Согласно данным портала госзакупок, композиция обошлась в 3 млн 713 тысяч 64 рубля. Заказчиком выступил краеведческий музей. Контракт с индивидуальным предпринимателем заключили 27 мая.

На ул. Московской монтируют Галерею почета и славы Пензенской области

Дата официального открытия галереи пока не называлась.

На ул. Московской монтируют Галерею почета и славы Пензенской области

На ул. Московской монтируют Галерею почета и славы Пензенской области

Территория с торца здания правительства недавно стала местом установки бюста первого секретаря местного обкома КПСС Бориса Зубкова. Памятник открыли 23 октября 2023 года.

В 90-х Борис Зубков возглавлял областной комитет КПРФ, в 1997-м стал депутатом Заксобра. Награжден двумя орденами «Знак почета», двумя медалями. Скончался 15 сентября 2007 года. В 2021-м за особые заслуги перед населением ему присвоили звание почетного гражданина Пензенской области посмертно.

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