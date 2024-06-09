У села в Городищенском районе нашли следы обитания медведя

09.06.2024 | 09:42

В Чаадаевском охотничьем хозяйстве, рядом с селом Соловейка Городищенского района, впервые обнаружили следы обитания медведя.

О животном предупредили в Минлесхозе Пензенской области в воскресенье, 9 июня. «Будьте осторожны и соблюдайте правила безопасности при встрече с ним», - обратились к пензенцам в ведомстве.

Находясь в лесу, необходимо избегать участков с высокой травой, передвигаться, создавая шум. Также пензенцев призвали носить светоотражающую одежду и не оставлять после себя пищевые отходы, которые могут привлечь медведя.

В Пензенской области на данный момент обитают более 10 особей. Следы медведя находят часто. Так, в начале июня их обнаружили в Земетчинском и Лунинском районах.

17 мая минлесхоз разместил в своем телеграм-канале запись, присланную из Никольского района. Работнику охотничьего угодья удалось снять на камеру телефона «настоящего бурого медведя, который бежал по лесу».

6 мая появилась информация о 3 случаях пребывания животного в Лунинском, Сосновоборском и Кузнецком районах.