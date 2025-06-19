На балкон к пензячке залетела хищная птица

19.06.2025 | 09:05

На балконе жительницы Пензы оказался птенец-слеток пустельги. Женщина не растерялась и сообщила о находке в региональный минлесхоз.

Сотрудники охотуправления оперативно отреагировали на ситуацию и вернули слетка в лес.

Пустельга - это некрупный представитель отряда соколообразных семейства соколиных, наиболее распространенная хищная птица Центральной Европы после канюка.

«В это время года многие птенцы учатся летать, и иногда люди, обнаружив их, принимают за раненых и нуждающихся в помощи. Не забывайте, что это нормальный процесс их взросления!» - обратились к пензенцам в минлесхозе.

В ведомстве напомнили, что запрещено забирать животных из их естественной среды обитания. Это может обернуться административной или уголовной ответственностью.

18 июня сообщалось о том, что в Пензе на окно дома № 6 на улице Кижеватова также приземлилась молодая пустельга.

Пернатую сняли на видео. По словам хозяйки квартиры, ее чуть не растерзали вороны. Они и загнали птицу на окно.