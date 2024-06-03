Следы медведя обнаружили в 2 районах Пензенской области

03.06.2024 | 17:59

В понедельник, 3 июня, минлесхоз Пензенской области сообщил, что в Земетчинском и Лунинском районах снова обнаружены следы обитания медведя.

На видео, прикрепленном к посту на странице министерства в социальных сетях, - отпечатки лап животного крупным планом.

В ведомстве напомнили, что в настоящее время в регионе обитают более 10 особей медведя, и призвали к осторожности и соблюдению правил безопасности при встрече с лесным хозяином.

17 мая минлесхоз разместил в своем телеграм-канале запись, присланную из Никольского района. Работнику охотничьего угодья удалось снять на камеру телефона «настоящего бурого медведя, который бежал по лесу».

6 мая появилась информация о 3 случаях пребывания животного в Лунинском, Сосновоборском и Кузнецком районах.

Во второй половине апреля зверь отметился на территории заказника «Земетчинский» возле Колударовского пруда и в селе Мичкас Никольского района - на берегу реки Айвы и на участке общедоступных охотничьих угодий.