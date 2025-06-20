В Пензенском районе потерялись грибники

20.06.2025 | 09:48

В четверг, 19 июня, сотрудники Пензенского пожарно-спасательного центра дважды выезжали на поиск потерявшихся грибников.

Первый вызов поступил в 14:50. В лесу в районе СНТ «Родничок» (село Камайка) в Пензенском районе заблудился 67-летний мужчина.

Поисковая группа обнаружила его на лесной дороге. Грибника доставили в СНТ и передали родственникам. Помощь медиков не потребовалась.

В 15:50 спасателям сообщили, что в лесу у поселка Березовая роща Пензенского района потерялась 61-летняя женщина, отправившаяся на тихую охоту.

Ее нашли в районе села Казеевка Пензенского района и также передали родным. В медицинской помощи она не нуждалась, рассказали в ГБУ «ППСЦ».

Ранее в МЧС напомнили жителям области правила тихой охоты. Перед походом следует предупредить близких, в каких местах планируется сбор грибов, и назначить контрольное время возвращения. С собой нужно взять нож, карту местности, компас, небольшой запас калорийных продуктов, например шоколад и печенье, воду и, при возможности, охотничьи спички, которые горят даже при небольшом дожде.