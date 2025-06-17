Гнездо филина нашли еще в одном районе Пензенской области

17.06.2025 | 09:14

Сотрудники регионального минлесхоза впервые обнаружили место гнездования филина в Тамалинском районе. Птицы поселились на самой границе.

В гнезде замечены трое птенцов. Взрослая особь попала на видео, которое министерство опубликовало на своих страницах в соцсетях.

Филин - редкая птица, занесенная в Красную книгу как России, так и Пензенской области. Ранее места ее гнездования находили в Шемышейском, Колышлейском, Пензенском и Сердобском районах.

«На данный момент в регионе обитает всего около двух десятков репродуктивных пар этих пернатых хищников», - рассказали в минлесхозе.

В конце мая сообщалось о гнезде филина, обнаруженном в Пензенском районе. Хищные птицы разместили свой дом на крутом склоне оврага между Шемышейкой и Кондолем.