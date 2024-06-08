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Общество

Опубликована программа Дня города и Дня России в Заречном

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Праздничные мероприятия в честь Дня города и Дня России в Заречном будут проходить два дня - 11 и 12 июня. Их перечислил портал Zarpressa.ru.

Во вторник, 11 июня, в 14:00 на площади музейно-выставочного центра состоится возложение цветов к мемориальному знаку созидателям завода и города.

На 15:00 в паркетном зале ДК «Современник» запланировано посвящение в почетные граждане Заречного и чествование номинантов городской Доски почета.

В 16:00 в большом зале дворца культуры выступят лучшие творческие коллективы города - лауреаты и обладатели Гран-при российских и международных конкурсов.

В среду, 12 июня, День города откроется в 10:00 концертом-митингом «Семья - Заречный - Росатом» на площади Ленина.

В 11:00 в ЦПКиО «Заречье» начнется концерт с участием пензенских хореографических ансамблей «Каблучок» и «Игрица», детских коллективов Заречного. В парке будут работать музейные, театральные, спортивные, библиотечные площадки и арт-ярмарка мастеров.

На 18:00 запланированы концерты в Центральном парке и в зоне отдыха «Лесная», а около ДК «Современник» в это же время стартует игровая программа для семей.

Ранее стало известно, как пройдет двойной праздник в Пензе. С программой можно ознакомиться здесь.

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