В зареченской поликлинике врачей и медсестер разделили

В Заречном поликлиника МСЧ № 59 стала одной из первых в области, где изменился принцип организации приема пациентов: врачи и медсестры находятся в разных кабинетах.
«Врачей освободили от бумажной волокиты, которая съедала драгоценные минуты приема. Очереди к врачам сократились. По подсчетам медиков, время контакта врача непосредственно с пациентом выросло примерно на треть», - сообщил и. о. главы закрытого города Алексей Костин.
В свою очередь, медицинские сестры выписывают направления на анализы, записывают на диагностические исследования.
Ранее сообщалось, что в 2024 году МСЧ-59 планирует полностью перейти на электронный документооборот без использования бумажных карт.
Сейчас в поликлинике идет ремонт центрального холла, регистратуры и гардероба. После его завершения рентген-кабинет разместится на первом этаже, рядом с кабинетом травматолога. Кроме того, в поликлинике разделят потоки пациентов: для тех, у кого имеются признаки ОРВИ, оборудуют отдельный вход в здание.
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