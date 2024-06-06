В зареченской поликлинике врачей и медсестер разделили

06.06.2024 | 09:35

В Заречном поликлиника МСЧ № 59 стала одной из первых в области, где изменился принцип организации приема пациентов: врачи и медсестры находятся в разных кабинетах.

«Врачей освободили от бумажной волокиты, которая съедала драгоценные минуты приема. Очереди к врачам сократились. По подсчетам медиков, время контакта врача непосредственно с пациентом выросло примерно на треть», - сообщил и. о. главы закрытого города Алексей Костин.

В свою очередь, медицинские сестры выписывают направления на анализы, записывают на диагностические исследования.

Ранее сообщалось, что в 2024 году МСЧ-59 планирует полностью перейти на электронный документооборот без использования бумажных карт.

Сейчас в поликлинике идет ремонт центрального холла, регистратуры и гардероба. После его завершения рентген-кабинет разместится на первом этаже, рядом с кабинетом травматолога. Кроме того, в поликлинике разделят потоки пациентов: для тех, у кого имеются признаки ОРВИ, оборудуют отдельный вход в здание.