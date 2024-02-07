Ремонт поликлиники в Заречном оценивается в 55 млн рублей

07.02.2024 | 14:00

Зареченскую поликлинику медсанчасти № 59 ждет ремонт: капитальный - на первом этаже, косметический - на третьем.

Для горожан будет создана комфортная зона прибытия, причем для пациентов с признаками ОРВИ оборудуют отдельный вход в здание.

На первый этаж перенесут рентген-кабинет - он расположится рядом с приемной травматолога. А чтобы было удобнее проходить диспансеризацию, кабинеты всех нужных специалистов разместят рядом на втором этаже.

Также будет переформатирована работа с медицинскими картами. Картохранилище разместится на месте гардероба, который перенесут ближе к входу. Зареченцам не нужно будет стоять в очереди, чтобы взять карту для приема у врача. Разносить документацию по нужным кабинетам заблаговременно станут сотрудники поликлиники.

В будущем МСЧ-59 планирует полностью перейти на электронный документооборот. Оставшуюся бумажную работу в поликлинике передадут медицинским сестрам.

На преобразование поликлиники МСЧ-59 Заречного будет выделено 55 млн рублей, сообщили в администрации закрытого города.