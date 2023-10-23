В центре Пензы торжественно открыли бюст Бориса Зубкова

23.10.2023 | 11:00

В понедельник, 23 октября, на улице Московской в Пензе открыли бюст первого секретаря местного обкома КПСС Бориса Зубкова. Композиция увидела свет в день его рождения (Зубкову могло бы исполниться 86 лет).

«Я горжусь своим отцом. Он прекрасно знал Пензенскую область, он любил Сурский край и всю свою жизнь отдал бескорыстному служению жителям Пензенской области», - высказался сын Бориса Зубкова Андрей.

Он поблагодарил всех причастных к появлению бюста за внимание к отцу, адресовав отдельные слова признательности скульптору Валерию Кузнецову, а также тем, кто пришел на открытие.

«Борис Федорович был секретарем областного комитета партии, отвечавшим за строительный комплекс. При его участии создан целый ряд предприятий строительной отрасли. Конечно, на его долю выпала очень тяжелая, отчасти трагичная страница: на его глазах падала великая страна - Советский Союз и сама коммунистическая партия.

Человек с огромным достоинством прошел все политические виражи и испытания конца 80-90-х годов, которые его не сломили. Он не принял тех изменений, которые произошли, и выбрал дорогу оппозиционного политического лидера. Но всегда это был очень порядочный человек, болевший душой за вверенное ему дело», - отметил губернатор Олег Мельниченко.

Он уточнил, что именно на эту сторону, где теперь установлен бюст, когда-то выходили окна кабинета Бориса Зубкова (сейчас это здание регионального правительства).

Борис Зубков родился в 1937 году в селе Трофимовка Бессоновского района. В 1961-м окончил инженерно-строительный институт. В 1964-м стал первым секретарем Пензенского обкома ВЛКСМ, в 1973-м его назначили первым секретарем Ленинского райкома КПСС в Пензе.

С 1979 года Зубков состоял в областном обкоме КПСС: 10 лет был секретарем, затем год вторым секретарем, а в 1990-1991 годах, до распада СССР, занимал должность первого секретаря обкома КПСС.

В 90-х Борис Зубков возглавил областной комитет КПРФ, в 1997-м стал депутатом Заксобра. Награжден двумя орденами «Знак почета», двумя медалями. Скончался 15 сентября 2007 года.

В 2021-м за особые заслуги перед населением ему присвоили звание почетного гражданина Пензенской области посмертно.