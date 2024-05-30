В День города для пензенцев устроят парад флагов и авиашоу

30.05.2024 | 11:52

12 июня, когда в Пензе будут праздновать День России и День города, состоятся парад флагов и авиашоу.

Основной площадкой официальных торжеств станет территория у Спасского кафедрального собора. Так, в зоне у храма со стороны улицы Московской выступит хор из 200 человек, который исполнит патриотические композиции.

«Затем со стороны колокольни пройдет парад флагов. С этой же точки участники праздника смогут увидеть авиашоу. Демонстрационные полеты с «распылением» дыма в цветах российского триколора совершат представители регионального отделения ДОСААФ РФ», - пояснили в пресс-службе городской администрации.

Задействуют и другие локации. К примеру, на Фонтанной площади пройдет кавер-фестиваль «Музыка - улицам города», на набережной Суры состоится фестиваль молодежных культур «Сура Fest», а на площади Ленина проведут мероприятия со спортивным уклоном для детей и подростков.

В сквере «Копилка пословиц» национальные автономии представят свои традиционные блюда.

Для соблюдения чистоты и порядка в местах празднования установят дополнительные мусорные контейнеры, будет работать санитарный патруль.

От проведения салютов и фейерверков, как сообщалось ранее, решили отказаться.

«После того как Пенза встретила День Победы, мониторинг общественного мнения показал, что многие жители отнеслись с пониманием к ситуации и поддержали предложение отказаться от дорогостоящего салюта в условиях СВО. День России и День города пройдет не менее торжественно, чем 9 Мая, за счет насыщенной программы мероприятий», - уточнил замглавы администрации Пензы Сергей Волков.

Деньги, выделенные на салют к 9 Мая, направили на поддержку бойцов в зоне спецоперации.