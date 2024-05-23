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Общество

12 июня в Пензе решили провести без салюта

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12 июня в Пензе отпразднуют не только День России, но и День города - 361-ю годовщину его основания.

Главные мероприятия пройдут на Соборной и Юбилейной площадях. На улице Московской, Фонтанной площади и набережной Суры, как обычно, организуют концерты, фестивали и ярмарки народных умельцев.

Салютов или фейерверков 12 июня не будет.

«После того как Пенза встретила День Победы, мониторинг общественного мнения показал, что многие жители отнеслись с пониманием к ситуации и поддержали предложение отказаться от дорогостоящего салюта в условиях СВО. День России и День города пройдет не менее торжественно, чем 9 Мая, за счет насыщенной программы мероприятий», - цитирует пресс-служба мэрии пояснение замглавы администрации Пензы Сергея Волкова.

Отказавшись от проведения салюта в День Победы, власти нашли выделенным на него деньгам другое применение: их направили на поддержку бойцов в зоне спецоперации.

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