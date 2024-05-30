На Суре обнаружили детей, прыгавших с тарзанки без присмотра взрослых

30.05.2024 | 20:58

Еще не заработал ни один из официальных пляжей и не начался купальный сезон, но некоторые пензенцы его уже открыли.

Это выяснили сотрудники государственной инспекции по маломерным судам и пожарно-спасательного центра, патрулируя русло Суры.

«Группа детей прыгала с тарзанки без присмотра взрослых, в другом месте играли в водное поло и купались», - рассказали в областном ГУ МЧС России.

Проверяющие призвали горожан отдыхать только в оборудованных местах и беречь свою жизнь и здоровье.

Летом такие рейды будут проводить ежедневно.

Официально купальный сезон в Пензенской области стартует с 1 июня. Планируется открыть 41 пляж, они перечислены здесь.

27 мая в Кузнецком районе, в пруду между селами Никольское и Поселки, утонула 14-летняя школьница из Кузнецка. Она пришла на берег с подругой и двумя юношами 17 и 19 лет. Компания надула матрас и поплыла на нем. «Неожиданно девочки потеряли равновесие и соскользнули с матраса. Одна подплыла к матрасу и добралась до берега, а вторая решила сама доплыть до берега, но быстро ушла под воду. Попытки молодого человека спасти ее не удались. Нашли ее в 20 метрах от берега на глубине 2,5 метра», - рассказала уполномоченный по правам ребенка в Пензенской области Елена Столярова.