Названы пляжи в Пензенской области, где разрешено купаться

29.05.2024 | 14:10

С 1 июня в Пензенской области стартует купальный сезон, планируется открыть 41 пляж, сообщили в региональном ГУ МЧС России в среду, 29 мая.

В официальных местах для купания выполнят все требования безопасности: организуют спасательный пост, очистят дно от опасных предметов и мусора, отделят зону заплыва буйками, обеспечат наличие средств спасения.

1 июня откроются:

- пляж зоны отдыха «Лесная» в Заречном;

- пляж на пруду «Смагин» в р. п. Башмаково;

- пляж на реке Вяде (п. Подлесный Бессоновского района);

- пляж в р. п. Беково;

- пляж пруда на ручье Королейка в Белинском районе;

- пляж на пруду в д. Артамас Вадинского района;

- пляж на реке Юловке (с. Юлово Городищенского района);

- пляж на базе отдыха «Белая гора» в Каменском районе;

- пляж на пруду «Лапшовский» в Камешкирском районе;

- пляж на реке Колышлей (с. Сущевка Колышлейского района);

- пляж на базе отдыха «Сосновка» (с. Сосновка Кузнецкого района);

- пляж в с. Кряжим Кузнецкого района («Лагуна»);

- пляж на пруду «Кавказ» (Козловский с/с, с. Козловка Лопатинского района);

- пляж на пруду «Безымянный» (с. Малая Сердоба);

- пляж в п. Парижская Коммуна Мокшанского района;

- пляж в с. Шиловка Наровчатского района;

- пляж пруда на реке Донгузлей (с. Березовка Неверкинского района);

- пляж в с. Серман Никольского района;

- пляж на Андреевском пруду балки Широкий овраг (с. Новая Толковка Пачелмского района);

- пляж «Шалаи» (с. Подгорное Пачелмского района);

- пляж на реке Сердобе в г. Сердобске;

- пляж на реке Сухой Липляй (с. Кошелевка Спасского района);

- пляж на пруду «Богдановский» в Тамалинском районе,

- пляж на реке Узе (левобережье р. п. Шемышейка);

- пляж на реке Вяде в Пензе;

- пляж на улице Антонова в Пензе;

- пляж на озере Красный Куст в районе СНТ «Искра 1» в Пензе;

- пляж на базе отдыха «Березовая роща» в Пензенском районе.

3 июня откроются пляжи на реке Выше в р. п. Земетчино и в с. Усть-Карешма Нижнеломовского района.

5-го числа - на улице Кривулиной в с. Рамзай Мокшанского района, 6-го - пляж в р. п. Евлашево Кузнецкого района, 7-го - Русеевский пляж в Пензенском районе, 8-го - пляжи детских лагерей «Солнечная поляна» и «Чайка» в Сердобском районе, 10-го - на Барскому пруду в с. Бекетовка Иссинского района.

14 июня начнет функционировать пляж детского лагеря «Вдохновение» в Сердобском районе.

15-го откроются пляжи на базе отдыха «Сосновый бор» в Кузнецком районе, в с. Большой Вьяс Лунинского района, на Белынском водохранилище в Пачелмском районе и Горском пруду в Сосновоборском.

«Только купание в специально оборудованных местах обеспечит вам безопасный отдых. Берегите себя и свою жизнь!» - обратились в ГУ МЧС к жителям Пензенской области.