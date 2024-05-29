Названы пляжи в Пензенской области, где разрешено купаться

С 1 июня в Пензенской области стартует купальный сезон, планируется открыть 41 пляж, сообщили в региональном ГУ МЧС России в среду, 29 мая.
В официальных местах для купания выполнят все требования безопасности: организуют спасательный пост, очистят дно от опасных предметов и мусора, отделят зону заплыва буйками, обеспечат наличие средств спасения.
1 июня откроются:
- пляж зоны отдыха «Лесная» в Заречном;
- пляж на пруду «Смагин» в р. п. Башмаково;
- пляж на реке Вяде (п. Подлесный Бессоновского района);
- пляж в р. п. Беково;
- пляж пруда на ручье Королейка в Белинском районе;
- пляж на пруду в д. Артамас Вадинского района;
- пляж на реке Юловке (с. Юлово Городищенского района);
- пляж на базе отдыха «Белая гора» в Каменском районе;
- пляж на пруду «Лапшовский» в Камешкирском районе;
- пляж на реке Колышлей (с. Сущевка Колышлейского района);
- пляж на базе отдыха «Сосновка» (с. Сосновка Кузнецкого района);
- пляж в с. Кряжим Кузнецкого района («Лагуна»);
- пляж на пруду «Кавказ» (Козловский с/с, с. Козловка Лопатинского района);
- пляж на пруду «Безымянный» (с. Малая Сердоба);
- пляж в п. Парижская Коммуна Мокшанского района;
- пляж в с. Шиловка Наровчатского района;
- пляж пруда на реке Донгузлей (с. Березовка Неверкинского района);
- пляж в с. Серман Никольского района;
- пляж на Андреевском пруду балки Широкий овраг (с. Новая Толковка Пачелмского района);
- пляж «Шалаи» (с. Подгорное Пачелмского района);
- пляж на реке Сердобе в г. Сердобске;
- пляж на реке Сухой Липляй (с. Кошелевка Спасского района);
- пляж на пруду «Богдановский» в Тамалинском районе,
- пляж на реке Узе (левобережье р. п. Шемышейка);
- пляж на реке Вяде в Пензе;
- пляж на улице Антонова в Пензе;
- пляж на озере Красный Куст в районе СНТ «Искра 1» в Пензе;
- пляж на базе отдыха «Березовая роща» в Пензенском районе.
3 июня откроются пляжи на реке Выше в р. п. Земетчино и в с. Усть-Карешма Нижнеломовского района.
5-го числа - на улице Кривулиной в с. Рамзай Мокшанского района, 6-го - пляж в р. п. Евлашево Кузнецкого района, 7-го - Русеевский пляж в Пензенском районе, 8-го - пляжи детских лагерей «Солнечная поляна» и «Чайка» в Сердобском районе, 10-го - на Барскому пруду в с. Бекетовка Иссинского района.
14 июня начнет функционировать пляж детского лагеря «Вдохновение» в Сердобском районе.
15-го откроются пляжи на базе отдыха «Сосновый бор» в Кузнецком районе, в с. Большой Вьяс Лунинского района, на Белынском водохранилище в Пачелмском районе и Горском пруду в Сосновоборском.
«Только купание в специально оборудованных местах обеспечит вам безопасный отдых. Берегите себя и свою жизнь!» - обратились в ГУ МЧС к жителям Пензенской области.
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