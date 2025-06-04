Перечислены районы Пензенской области с некачественной водой

04.06.2025 | 16:46

В Пензенской области жители ряда районов потребляют воду плохого качества, не соответствующую гигиеническим нормам. О результатах исследований проб, проведенных в 2024 году, рассказали в региональном управлении Роспотребнадзора.

19,3% проб из источников централизованного водоснабжения в регионе не отвечали гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям. К самым проблемным районам отнесли Земетчинский (20,6% плохих результатов), Кузнецкий (18,8%), а также Кузнецк (12,9%) и Пачелмский район (11,7%).

«Отклонения зарегистрированы в основном по содержанию солей общей жесткости, железа общего, органолептическим показателям, по повышенному или пониженному содержанию фтора», - пояснили специалисты.

Доля проб из водопровода, не соответствующих гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям, в прошлом году составила 10,6%. Наиболее сложная ситуация - в Колышлейском (20,6% проб), Камешкирском (18,4%), Никольском (11,9%), Бековском (11,9%) районах.

27,9% проб воды из колодцев, каптажей, родников не соответствовали гигиеническим требованиям по микробиологическим показателям. Это намного больше, чем в 2022-м (8,9%).

В Пензенской области самой загрязненной рекой остается Сура. Весьма напряженный участок - от плотины Пензенского водохранилища до Бессоновки.

«На протяжении Суры отмечаются превышения предельно допустимых концентраций в 1,5-2 раза по таким загрязняющим веществам, как железо общее, взвешенные вещества, фенолы», - предупредили в ведомстве.

Сточные воды, попадающие в Суру, очищаются недостаточно. Это результат перегруженности очистных сооружений, их изношенности, неэффективной работы, нарушения правил эксплуатации.