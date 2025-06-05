На водохранилище в Белинском районе обнаружили труп мужчины

05.06.2025 | 10:19

В среду, 4 июня, на водохранилище в деревне Сяськино Белинского района обнаружили труп 79-летнего мужчины.

Тело нашли родственники пенсионера. Оно всплыло около берега - в месте, не оборудованном для купания.

«Причина смерти устанавливается», - сообщили в региональном ГУ МЧС России.

11 мая в Суре в селе Засечном Пензенского района, вблизи понтонного моста, обнаружили погибшим 50-летнего мужчину, числившегося пропавшим без вести.

9 мая в районе Барковки нашли тело 41-летнего подводного охотника, пропавшего в марте на реке Суре.

По данным МЧС, с начала 2025 года в регионе случилось 10 происшествий на воде, в которых 8 человек погибли, 2 были спасены. С начала купального сезона зарегистрировано 2 происшествия с 2 погибшими.