В Пензе чиновники и спасатели готовятся к наплыву купающихся

02.06.2025 | 19:49

В Пензе заработали 10 спасательных постов: у прудов Земляничного и Верхнего, в прибрежной зоне в районе улиц Чапаева, Литвинова, Сплавной, Павлушкина, Антонова, а также на Светлой Поляне, Барковке и Засеке.

Обеспечение безопасности людей во время купания обсуждалось на совещании в городской администрации в понедельник, 2 июня.

Для всех структурных подразделений мэрии и других органов местного самоуправления подготовили графики дежурств у водоемов.

Глава Пензы Олег Денисов подчеркнул, что в ближайшие выходные прогнозируется повышение температуры воздуха, поэтому нужно будет более активно обходить береговые территории, уделяя внимание детям и подросткам, находящимся без взрослых, и пьяным отдыхающим.

«Призываем жителей не пренебрегать требованиями безопасности, рассказать о них детям, ни в коем случае не оставлять ребят без присмотра. Так летний отдых пройдет спокойно, без неприятных сюрпризов и печальных последствий», - подытожил Олег Денисов.

Ранее сообщалось, что на услуги спасателей в 2025 году потратят 4 140 000 рублей. Муниципальный контракт рассчитан на период с 1 июня по 31 августа.

По данным МЧС, с 1 июня в областном центре функционируют три пляжа: на реке Вяде, на ул. Антонова (ГПЗ-24) и у СНТ «Искра-1» (Красный Куст).