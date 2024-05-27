В Пензе составили 11 протоколов за продажу спиртного 24 мая

В Пензе за торговлю спиртным в день последнего звонка составили 11 административных протоколов. Итоги рейдов подвели в администрации города.
Всего проверяющие посетили 135 объектов торговли и общепита, с руководителями точек ранее проводили разъяснительную работу, рассказав об ответственности за нарушение запрета.
Однако не все продавцы оказались законопослушными. В отношении них составили протоколы по статье 14.2 КоАП РФ. За незаконную реализацию алкоголя штраф для граждан составляет от 1 500 до 2 000 рублей, а для юридических лиц - от 30 000 до 40 000 рублей.
Ранее администрация отчиталась о проведенных рейдах в день последнего звонка в микрорайоне Арбеково.
Выяснилось, что не везде была размещена информация о запрете на продажу алкоголя. Предупреждающие таблички отсутствовали в магазинах Beerhoven и Beer Store. Кроме того, проверяющие зафиксировали факты реализации спиртного навынос предприятием общепита. По итогам рейдов составили два административных протокола.
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