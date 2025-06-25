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Продолжение тренда: в ТЦ «Луч» на Шуисте въехал автомобиль

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В Пензе из-за автомобилиста пострадало еще одно здание. ДТП случилось в среду, 25 июня, на улице Чапаева, 71а.

В торговый центр «Луч», расположенный по этому адресу, врезался легковой автомобиль. Фото последствий наезда с редакцией сетевого издания «ПензаИнформ» поделился горожанин. Снимок был сделан около 12:20.

Водитель, вероятно, либо неудачно заезжал на парковку, либо покидал ее. Фрагмент стеклянной стены разбился.

В июне это уже четвертый случай, когда пензенские автомобилисты врезаются в магазины.

13-го числа на проспекте Победы «Волга» въехала в точку по продаже электротоваров напротив остановки «Магазин «Океан». Машина пробила стену из стекла и вошла в помещение почти всем корпусом, а водитель скрылся.

Полиция нашла его. Выяснилось, что за рулем находился 18-летний зареченец, не имеющий водительских прав. Он был пьян, угнал машину и уходил на ней от погони сотрудников ДПС.

15 июня на улице Путевой (Пенза-IV) автолюбительница на Kia протаранила стену продуктового магазина.

16-го числа водитель Renault врезался в здание торговой точки на улице Бригадной, 12, в микрорайоне Свинтрест. От удара помялся сайдинг фасада.

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Источник — видео группы «Пенза Новости»
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