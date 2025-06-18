В Каменке осудили мужчину, ударившего полицейского ногами

18.06.2025 | 19:07

Жителя Каменки признали виновным в 2 преступлениях против полицейского. Он публично оскорбил и ударил представителя власти.

В мае 2025 года пьяный мужчина находился возле торгового центра в неподобающем виде. Нарушителя заметили сотрудники ППС и решили задержать, чтобы доставить в отделение.

На требование полицейских сесть в патрульный автомобиль тот ответил отказом и начал нецензурно оскорблять служителя закона в присутствии других людей, не реагируя на замечания.

Хулигана удалось поместить в машину - в отсек для задержанных. Однако, пока дверь не закрылась, он успел ударить сотрудника ногами в грудь и плечо, не причинив вреда здоровью.

На мужчину завели уголовное дело.

«Подсудимый полностью согласился с предъявленным ему органом предварительного расследования обвинением, дело было рассмотрено в особом порядке», - сообщили в Каменском городском суде.

Наказанием стал штраф в размере 100 000 рублей.